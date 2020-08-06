جاذبية عنيزة .. وجوهرة الشرق

.. ونحن نقف اليوم أمام الجاذبية بكل معانيها وتفاصيلها، وعنيزة تعانق الضياء، من كل الجهات، بين تفاعلات مجتمعية، ومنجزات تنموية، وتطور حول الصخر لطرق هيكلية رائعة، ومشاريع حديثة، لتكون عنيزة لوحة فنية جاذبة رسمها إنسان محافظة الإنسانية بريشة إنتمائه، ومزجها بألوان عشقه، مساهمًا في البناء، والتطور، والتطوير، والنماء، وسط دعم ومتابعة وتشجيع من سعادة محافظ عنيزة، وتفاعل من القطاعات الحكومية، والخيرية، والجهات ذات العلاقة، تماشيًا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ ..

وتمثل “مدينة عنيزة الغذائية” التي تحتضن الآن أكبر تظاهرة إقتصادية، والمتمثل في موسم عنيزة للتمور، الذي تنظمه غرفة عنيزة، بالشراكة مع البلدية، كمنجز تنموي فريد، تعد نموذجًا وشاهدًا على هذا الحضور الجاذب، لمدينة اليوم والغد في حاضرها المتألق، ومستقبلها الإقتصادي المشرق، والتي تتميز بروعة تنفيذها، وفكرتها الإبداعية الجاذبة، وموقعها الاستراتيجي، بساحتها الواسعة، وأقسامها المتعددة، ومصانعها ومحلاتها المنتظرة، في تخصصاتها الزراعية المتنوعة – في حال انتهائها ضمن مراحل اكتمال هذا المشروع – ، والتي ساهم في تشييدها وبنائها يد ٌ تبني وسواعد تعطي وتنتج ، وفيصل القصيم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم، يقف في مقدمة الصفوف الأمامية مباركًا إنجاز هذا المشروع الرائع، وتشغيلة عن طريق إحدى الشركات المتخصصة والمرموقة، بتوجيهات سموه السديدة ومتابعته المستمرة، بعد أن كسب سموه رهان إنجازه وتحدياته في البداية، بإنجاز المشروع، بوقت قياسي ليمنح سموه الكريم مسمى هذا المشروع ( المدينة الغذائية ) قبل حوالي أربع سنوات وتحديدًا عام ٢٠١٧م، مبيناً سموه، بأن التكاتف الرائع من قبل أمانة منطقة القصيم ممثلة في بلدية محافظة عنيزة، عبر جهودها بإنجاز هذا الموقع، وتشغيل الغرفة التجارية بعنيزة للموسم، والمتابعة الدائمة من محافظ عنيزة، أ.عبدالرحمن السليم أوجدت ذلك النجاح والتميز، لتسطع المدينة الغذائية كجوهرةٌ مضيئة بالجهة الشرقية من عنيزة، .. وبالتأكيد فإن وجود هذا المنجز التنموي الجاذب ساهم بشكلٍ مباشر بمنح المستثمرين، والمزارعين، والدلالين، والبائعين، وأصحاب الشركات، فرصًا عديدة، لعرض وبيع وشراء منتجاتهم من التمور، كما فتحت غرفة عنيزة المجال للشباب بالعمل والاستثمار في منتج التمور، وأيضًا قدمت الدعم وكافة التسهيلات للفتيات، والأسر المنتجة، للدخول في هذا القطاع الرابح، بصناعاته التحويلية، والغذائية، ومنتجاته المتنوعة، بمبيعات ومنتجات التمور، من خلال الأركان الخاصة ونقاط بيع التجزئة.

كتيه: عبدالعزيز بن محمد الخشيبان

عضو جمعية إعلاميون