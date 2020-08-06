سي.إم.إيه سي.جي.إم للشحن تقول أحد موظفيها مفقود ببيروت وسفينتها بالميناء لم تتضرر

قالت مجموعة سي.إم.إيه سي.جي.إم لشحن الحاويات أن أحد موظفيها فُقد بعد الانفجار الذي هز ميناء بيروت يوم الثلاثاء.
وقالت المجموعة التي تتخذ من فرنسا مقرا لها في بيان يوم الأربعاء إن حصيلة أولية أشارت أيضا إلى إصابة شخصين بجروح خطيرة فضلا عن العديد من الإصابات الطفيفة بين موظفيها البالغ عددهم 261 في بيروت.
وأضافت أن سفينة الحاويات ليرا التابعة لها في منطقة الميناء لم تتضرر ولم يصب أي من أفراد طاقمها، لكن مقر المجموعة بلبنان والقريب من الميناء أصيب بأضرار بالغة.
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