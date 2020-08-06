شكرا لقرائتكم خبر عن دول العالم تسارع لدعم لبنان بعد انفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتشدت دول العالم لنجدة لبنان بعد ما تعرضت لنكبة كبرى جراء الانفجار الهائل الذى وقع فى مستودع ميناء بيروت، مساء الثلاثا، وخلف 135شخصاً شهيدا على الأقل، فيما وصل عدد المصابين إلى 5000 شخص، ومن أهم الدول التى سارعت فى تلبية النداء ونجدة لبنان ، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى الشعب اللبنانى الشقيق حيث يجرى حاليا تجهيز طائرتين بالمساعدات الطبية لإرسالها إلى بيروت بشكل عاجل ، وسارع الرئيس السيسى بالاتصال برئيس لبنان العماد ميشيل عون، للتعزية فى ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذى وأودى بحياة العشرات من الضحايا وتسبب بإصابة المئات.



* مصر تجهيز طائرتين بالمساعدات الطبية لإرسالها إلى بيروت بشكل عاجل . * الجامعة العربية

* الجامعة العربية أجرى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اتصالاً تليفونياً بالرئيس اللبناني ميشال عون، لتقديم العزاء والاعراب عن دعم لبنان ومساندته في هذه المحنة، والدعوة لحشد الدعم لمُساندة لبنان في مواجهة تبعات النكبة التي تعرض لها، كما عبّر عن اعتزامه زيارة لبنان في غضون أيام للوقوف على الاحتياجات اللبنانية العاجلة وكيفية تقديم وتنسيق الدعم العربي له ولتقديم العزاء بصورة شخصية. * بريطانيا * بريطانيا مساعدات قادمة من ملايين جنيه استرليني (6.6 مليون دولار) مساعدات في عمليات البحث والإنقاذ ودعما طبيا.



* قبرص * قبرص طائرتان هليكوبتر و10رجال إنقاذ وثمانية كلاب للإنقاذ.

ووزير الخارجية القبرصي : طائرة وارجرت طوارئ. حوالي 50 بالفعل هذا العرض.



* جمهورية التشيك * جمهورية التشيك تعهدت الخروج فريق يضم 36 فردا.



* الدنمارك * الدنمارك تعهدت بحزمة مساعدات بقيمة 12 مليون كرونة دنمركية (1.91 مليون دولار) لتوفير مساعدات ، بما يشمل المستشفيات التي تحتاج معدات طبية إضافية إلى توفير الطعام والماء والمأوى.

* فرنسا

قال مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون إن فرنسا سترسل 55 رجل أمن إلى لبنان وستة أطنان من المستلزمات الطبية ، فيما سيسافر حوالي عشرة من أطباء الطوارئ إلى بيروت.

يسافر ماكرون إلى بيروت اليوم، الخميس، حيث سيلتقي شخصيات سياسية.



* ألمانيا * ألمانيا إرسال فريق من 47 فردا، كما ستقدم مليون مساعدات عبر البريد الألماني المحلي ، ومن المتوقع أن تكون البداية في البداية.

* المجر

ستقدم مليون يورو مساعدات إنسانية لدعم إعادة بناء الإعمار، سيتم تقديم الأموال إلى الذراع للكنيسة المارونية في لبنان.





* إيران

تسعة أطنان من الأغذية فضلا عن أدوية ومعدات طبية وأطقم طبية ومستشفى ميداني ، لوسائل إيرانية.

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* العراق * العراق طائرة محملة بمساعدات طبية عاجلة.

* الكويت وصلت، طائرة من القوة الجوية الكويتية إلى لبنان محملة بالاحتياجات والمساعدات الطبية الطارئة، وذلك لتأمينها للمتضررين جراء حادث الانفجار الذى وقع في مرفأ بيروت بحسب صحيفة الرأى الكويتية.

* هولندا

في هولندا يقع في ورائه ، ويتعاطف مع خير ورجل 67 ، إطفاء ورجل شرطة.





* النرويج

40 طنا من المستلزمات الطبية و 25 مليون كرونة نرويجية (2.79 مليون دولار) مساعدات مالية.



* بولندا * بولندا

مستلزمات طبية و ووسائل إنقاذ. سترسل خدمة الإطفاء في بولندا 39 من الإنقاذ وأربعة كلاب. وقال مكتب رئيس الوزراء إن الرحلة جاهزة للمطالبة بالسداد.



* روسيا * روسيا قالت وزارة الطوارئ الروسية إنها سترسل خمس طائرات تحمل معدات طبية ومستشفى ميدانيا وطاقما طبيا. وذلك لأن جميع أفراد الأطقم الطبية المسافرة لبيروت سيكونون مزودين بمعدات واقية في ظل جائحة فيروس كورونا.



* تونس * تونس

مساعدات طبية وأغذية. وقال الرئيس التونسي إن مصابه يمكن أن تعالج نحو 100 في مستشفياتها.



* الجزائر * الجزائر قرر الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، إرسال أربع طائرات جزائرية إلى العاصمة بيروت، من بينها طائرة تضم أطقم من الأطباء والجراحين ورجال الحماية المدنية، وطائرة محملة بالمواد الطبية والصيدلانية، وطائرة محملة بالمواد الغذائية، وطائرة رابعة تحمل الخيم والأغطية.

* الاتحاد الأوروبي

قالت المفوضية الأوروبية إنها قامت بتفعيل آلية الحماية المدنية بالاتحاد الأوروبي ، والتي بموجبها للكوارث الطبيعية ، بناء على طلب من لبنان للحصول على المساعدة والدعم.

يوفر المفوضية أن أكثر من 100 من رجال الإطفاء المدربين تدريبا عاليا سيتم نشرهم مع مركبات وكلاب ومعدات متخصصة في البحث والإنقاذ في المناطق الحضرية.



* منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والإمارات العربية المتحدة * منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والإمارات العربية المتحدة

أرسلت منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والإمارات العربية المتحدة ، معدات طبية ، بما في معدات خاصة ، وأدوية ومستلزمات جراحية.