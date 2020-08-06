شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة.. ولادة ناجحة لمريضة برئة اصطناعية مصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: سجلت صحة المدينة المنورة ولادة على جهاز الإيكمو لامرأة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في مستشفى أحد بالمدينة المنورة، بإشراف فريق من مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة. وأوضح المتحدث باسم صحة المدينة، مؤيد أبو عنق، أن الأم والجنين يتلقيان الرعاية الطبية اللازمة، وهي سعودية الجنسية وتبلغ من العمر 30 عاماً، وأن الجنين في وضع مستقر تماماً، وفق متطلبات الحالتين، بإشراف فريق طبي متكامل من صحة المنطقة. ويعرف “الإيكمو” بأنه مضخة لتدوير دم المريض من خلال رئة اصطناعية، وتسمى أيضاً تقنية أكسجة الأنسجة خارج الجسم.

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