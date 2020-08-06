الاحتلال «الإسرائيلي» يصعّد«التهويد والأسرلة» في الضفة الغربية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هدمت جرافات الاحتلال «الإسرائيلي» ثلاثة منازل في القدس المحتلة، وسلمت سلطاته تسعة إخطارات بوقف العمل في سلفيت، وجرف مستوطنون أراضي زراعية لشق طريق استيطاني، ونددت بلدية الخليل بنقل صلاحية إدارة الحرم لمجلس التنظيم الأعلى «الإسرائيلي».

فقد أقدمت جرافات بلدية الاحتلال في القدس، أمس الأربعاء، على هدم 3 منازل في بلدة سلوان، بحجة البناء من دون ترخيص. واقتحمت طواقم مشتركة من بلدية الاحتلال والقوات الخاصة حي عين اللوزة في بلدة سلوان، وحاصرت المنطقة بالكامل وانتشرت في شوارعها، ثم حاصرت ثلاثة منازل لعائلتي القاق وعمرو، وشرعت بتنفيذ قرارات الهدم.

وأوضحت عائلة القاق أن جرافات الاحتلال هدمت منزل سامر وشقيقه سليمان القاق، البالغة مساحتهما حوالي 250 متراً مربعاً. وأضافت العائلة أن 10 أفراد يعيشون في المنزلين، معظمهم من الأطفال.

من جانبه أوضح المواطن شريف محمد عمرو أن جرافات الاحتلال اقتحمت منزله، وقامت بهدمه، موضحاً أن مساحته تبلغ حوالي 50 متراً مربعاً، وهو قائم منذ عام 2000.

ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصعيد الاحتلال إجراءاته وتدابيره الاستعمارية التوسعية الإحلالية في الضفة عامة وفي القدس الشرقية ومحيطها بشكل خاص، كما دانت عمليات هدم 3 منازل في القدس، ومنشأة تجارية في سلوان، وإجبار فلسطيني على هدم منزله في بيت حنينا. واعتبرت هذا التصعيد جزءاً من عمليات التهويد و«الأسرلة» المتواصلة للمدينة المقدسة، وفرض المزيد من التضييقات على الفلسطينيين وترحيلهم بالقوة عن مدينتهم. وحذرت من مغبة وتداعيات نتائج إجراءات وانتهاكات الاحتلال المستمرة بحق القدس المحتلة ومواطنيها وهويتها وثقافتها وحضارتها، التي تتواصل تحت مظلة الانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال. وأكدت الوزارة أن جميع إجراءات الاحتلال وعقوباته الجماعية في القدس باطلة وغير شرعية، وتعتبرها انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من احتلال بغيض.

وسلمت قوات الاحتلال 9 إخطارات لوقف العمل، كما اقتلعت أشجار الزيتون في بلدة ديربلوط غرب سلفيت. وقال رئيس بلدية ديربلوط يحيى مصطفى إن الاحتلال سلم 9 إخطارات إخلاء ووقف العمل والاستصلاح، واقتلاع لأشجار الزيتون في المنطقة الغربية من البلدة، والمحاذية لجدار الفصل العنصري والمصنفة «ج»، وأضاف أن جميع الأراضي التي تم إخطارها مزروعة بأشجار الزيتون المعمرة، والتي زُرِعَت مؤخراً، وتترواح أعمارها ما بين 5-10 سنوات، وأن أصحابها يعملون على استصلاح أراضيهم منذ عشرات السنوات.

إلى جانب ذلك، شرعت جرافات تابعة لمستوطنين من مستوطنة إيتمار بأعمال تجريف واسعة النطاق في أراضي الفلسطينيين بقرية عورتا شرق نابلس. وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة، إن الهدف من التجريف هو شق طريق جديدة للمستوطنين وإقامة مشاريع زراعية في المنطقة. وأضاف أن المستوطنين باتوا يسابقون الزمن في الاستيلاء على أكبر قدر من أراضي الفلسطينيين بهدف طرد المواطنين من كافة المناطق من خلال إقامة مشاريع زراعية خاصة بالمستوطنين وإجبار قوات الاحتلال «الإسرائيلي» على حماية هذه الأراضي وجعلها أمراً واقعاً.

في أثناء ذلك، استهجنت بلدية الخليل، أمس، توجهات ما يسمى «مجلس التنظيم الأعلى الإسرائيلي» في نقل صلاحية إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف إلى المجلس، والمتداولة من خلال وسائل الإعلام العبرية، واعتبرته جريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ووجوده، مؤكدةً أنّها ستستخدم الوسائل المتاحة لرفض هذه التوجهات وعدم السماح بفرضها على أرض الواقع.(وكالات)