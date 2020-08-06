«نقل أبوظبي» تنجز 1.6 مليون معاملة «رقمياً»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

حققت دائرة البلديات والنقل والجهات التابعة لها خلال النصف الأول من العام الجاري، إنجازات نوعية في المجالات التي تقع ضمن اختصاصاتها، وذلك بالتزامن مع تكريس جهودها للعمل على توفير بيئة صحية وآمنة عبر مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، ومشاركتها الفاعلة في برنامج التعقيم الوطني ضمن جهود الدولة للحد من انتشار الجائحة، ومن منطلق حفاظها على صحة وسلامة المجتمع في إمارة أبوظبي.

وخلال النصف الأول أنجزت الدائرة أكثر من 1.6 مليون معاملة عبر منصاتها الرقمية والإلكترونية بالاستفادة من قنواتها الذكية التي طورتها في إطار سعيها للتحول الرقمي.