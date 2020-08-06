«نترات الأمونيوم».. مادة أسمدة أدمت قلب بيروت



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرف مادة «نترات الأمونيوم» أو الملح الصخري التي تسببت في الانفجارين المروعين في بيروت، بأنها مركب كيميائي يحمل الصيغة الكيمائية NH4NO3، على شكل حبيبات عديمة اللون والرائحة، وتستخدم كأساس للعديد من الأسمدة النيتروجينية، وتسببت في العديد من الحوادث حول العالم.

وتتكون نترات الأمونيوم من الأسمدة التي تسمى الأمونيترات، والتي يقتنيها المزارعون في أكياس كبيرة أو بكميات كبيرة. والمادة ليست قابلة للاحتراق، فهي مؤكسدات، أي أنه من الصعب تفجيرها بمفردها. ويعد تفجير الملح الصخري ممكناً عبر كميات متوسطة وعالية وسط توفر بعض العوامل المساعدة كالتلوث، أو مصدر شديد للحرارة.

ولدى احتراقها، تشهد نترات الأمونيوم تغيرات كيميائية، تؤدي بها إلى إنتاج الأوكسجين، الذي تحتاج إليه النار والحرائق للاستمرار في الإشتعال لتتحول المادة إلى ما يشبه «مفجر القنبلة».

ونتيجة محتواها العالي من الآزوت؛ تستخدم نترات الأمونيوم في الأسمدة الزراعية فهي تعد أسمدة آزوتية. وهي متوفرة بسهولة في السوق وكُلفتها منخفضة مقارنة بمواد أخرى، لهذا فإنها تستخدم عادة في صناعة المتفجرات التقليدية التي تستخدمها بعض التنظيمات المسلحة.

وفي 1992، فجر الجيش الجمهوري الأيرلندي في المملكة المتحدة قنابل أسمدة نترات الأمونيوم بلغ وزن أحدها طناً واحداً.

العديد من المآسي سببتها «نترات الأمونيوم» في العديد من الدول، بينها انفجار في مصنع بمدينة أوبباو بألمانيا في عام 1921، وخلف الحادث وفاة 561 شخصاً. وفي الولايات المتحدة أيضاً، أدى انفجار رهيب في مصنع الأسمدة غرب تكساس إلى مقتل 15 شخصاً في عام 2013.

وفي فاجعة بيروت، كانت سلطات المرفأ والجمارك والأجهزة الأمنية على علم بأن هناك مواد كيميائية خطرة مخزنة في المرفأ.

وتقول مصادر اعلامية: إن تلك الشحنة قدمت من جورجيا؛ لدعم مسلحي المعارضة السورية سنة 2013، وكانت سفينة النقل تحمل علم مولدوفيا.

وأوقفت في بيروت في ذات السنة، على الرغم من أنها متوجهة إلى موزمبيق.

ورجّحت مصادر أمنية، أن تكون السفينة مرّت على شكل ترانزيت في بيروت؛ لكن خلال توقفها، ادعت شركة لبنانية لدى قاضي الأمور المستعجلة على الشركة المالكة لها، فتمّ الحجز عليها من القضاء، ثم إفراغ حمولتها؛ لأنها كانت تعاني أضراراً واهتراء. وغرقت السفينة لاحقاً أمام المرفأ. وأُودعت شحنات نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12 المخصص لتخزين البضائع العالقة والمصادرة.

وفي 2019، بدأ جهاز أمن الدولة التحقيق في الموضوع، بعدما توالت شكاوى عن روائح منبعثة من المستودع. وذكر في تقريره أن، «هناك مواد خطرة من الضرورة نقلها»، وأن مادة سائلة من نوع نيتروجليسيرين السريعة الاشتعال كانت ترشح من المستوعب؛ لكن لم تتم متابعة المسألة، وأوصى جهاز أمن الدولة في تقريره بإصلاح العنبر والتشققات في جداره.

(وكالات)