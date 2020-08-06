شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الكويتى يطلق حملة "معك يا لبنان" لدعم الشعب اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت جمعية الهلال الأحمر الكويتى حملة لجمع التبرعات المالية لدعم الشعب اللبناني الشقيق، مضيفة أن التبرعات ستساهم في توفير العلاج والأدوية وجميع المستلزمات الضرورية لايواء المتضررين من جراء الانفجار. وكانت جمعية الهلال الأحمر الكويتي أعلنت أمس عن تقديم كافة المساندة والدعم الإغاثي والإنساني للأشقاء في لبنان جراء الانفجار الذي وقع اليوم في مرفأ بيروت.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الدكتور هلال الساير في تصريح صحافي، أن الجمعية تواصلت مع الصليب الأحمر اللبناني للوقوف والاطلاع على الاحتياجات الملحة للشعب اللبناني الشقيق. وأضاف الساير، أنه تم الاتصال مع الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتاني والاطلاع على كافة الأوضاع، مشيرا إلى أن الجمعية تضع كافة خدماتها لصالح الأشقاء في لبنان.

وذكر أن الكويت وشعبها تقف إلى جانب الشعب اللبناني في هذه الظروف العصيبة، مشيرا إلى أن الجمعية شكلت لجنة لتقديم المساعدات العاجلة للشعب اللبناني من خلال الصليب الأحمر اللبنانى.