شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مؤذن مسجد آيا صوفيا بتركيا بنوبة قلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت دار الإفتاء التركية مؤذن جامع آيا صوفيا عثمان أصلان الذي توفي بنوبة قلبية، حيث عمل مرشدا متطوعا في المسجد خلال الفترة الأخيرة، وجاء في بيان النعي: "منذ اليوم الأول لإعادة افتتاح مسجد آيا صوفيا الكبير، تم تعيين الموظفين للإرشاد الطوعى للترحيب بالزوار وضمان الامتثال لتدابير (كوفيد -19) داخل المسجد".

وأضاف بحسب "روسيا اليوم": "توفي المرشد عثمان أصلان بنوبة قلبية الأحد الماضي، أثناء أدائه واجبه في المسجد"، وتابع: "أرسل جثمانه بعد أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد سلطان غازي سلطان المركزى إلى مسقط رأسه لدفنه هناك".