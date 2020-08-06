طائرة مساعدات تركية تقلع من أنقرة إلى لبنان

أنقرة / الخليج 365

أقلعت مساء الأربعاء طائرة عسكرية تركية من العاصمة أنقرة إلى لبنان، تحمل على متنها مستلزمات طبية وطواقم بحث وإنقاذ عقب انفجار مرفأ بيروت.

وبتوجيهات من الرئيس رجب طيب أردوغان، أرسلت أنقرة إلى بيروت مستلزمات طبية وإنسانية وفرق بحث وإنقاذ.

وذكر مراسل الخليج 365، أن المساعدات والمستلزمات المقدمة من قبل وزارة الصحة وإدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" والهلال الأحمر، تم تحميلها على طائرة شحن عسكرية من طراز (A 400M)، في مطار "أسانبوغا" بأنقرة.

وأرسلت وزارة الصحة عبر الطائرة، فريق إنقاذ طبي مكونا من 21 شخصا، ووحدتي الاستجابة للطوارئ، و3 خيام لإيواء الأفراد، وأدوية وإمدادات طبية، فيما أرسلت "آفاد" 10 أفراد ومعدات وسيارة إنقاذ.

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كما أرسل الهلال الأحمر 3 أفراد وفريقا للبحث والإنقاذ ومستلزمات صحية ومساعدات إنسانية، عبر الطائرة التي أقلعت من أنقرة.

وقبل إقلاع الطائرة، قال رئيس "آفاد" محمد غُلّوأوغلو، في تصريحات للصحفيين، إنهم قاموا بالتحضيرات لإرسال الدعم المطلوب بعد انفجار بيروت.

وأوضح أن فريق الإنقاذ الطبي يضم مختصي جراحة العظام والجراحة العامة وكوادر طبية، لمعالجة جرحى الانفجار.

وشهد مرفأ بيروت، الثلاثاء، انفجارا هائلا أدى إلى سقوط 135 قتيلا ونحو 5 آلاف جريح في حصيلة أولية، وألحق دمارا في منطقة واسعة من العاصمة اللبنانية.

وأعلن رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب، الأربعاء يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار، فيما اعتبر مجلس الدفاع الأعلى، بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.