استشهاد حارس أمني تركي شمالي العراق

أنقرة / الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، استشهاد حارس أمني خلال اشتباكات مع إرهابيين في منطقة عملية "مخلب النمر"، شمالي العراق.



وقالت الوزارة، في بيان، إن حارسا أمنيا أصيب خلال اشتباكات اندلعت مع إرهابيين، نقل على إثرها إلى المستشفى إلا أنه استشهد متأثرا بإصابته.

وأعربت الوزراة عن حزنها العميق، وتمنت الرحمة للشهيد والصبر والسلوان لذويه.

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وفي 17 يونيو/ حزيران الماضي، أطلقت تركيا عملية "مخلب النمر" في منطقة "حفتانين" شمالي العراق، ضد عناصر "بي كا كا"، وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

وتعتبر هذه العملية، الثانية في شمالي العراق ضد المنظمة الإرهابية، بعد "مخلب النسر" التي انطلقت في 15 يونيو.

يذكر أن "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، وتشن منها هجمات على الداخل التركي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.