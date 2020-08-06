عبر الحدود السورية.. انطلاق قوافل وقود من بغداد إلى بيروت

بغداد / علي جواد / الخليج 365

أعلنت الحكومة العراقية، الأربعاء، أنها بدأت تزويد لبنان بالوقود، لمساعدته على مواجهة تداعيات انفجار ضخم وقع في مرفأ العاصمة بيروت، الثلاثاء.

وقال المكتب الإعلامي لوزير النفط العراقي، في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب، استقبل مساء اليوم وفدا عراقيا برئاسة وزير النفط إحسان عبد الجبار، ممثل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي".

وأضاف أن "الوفد أطلع رئيس الحكومة اللبنانية على التقديمات الطبية العراقية التي وصلت إلى بيروت والتقديمات النفطية التي انطلقت من بغداد".

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وقال الوزير العراقي، إن "قوافل الوقود بدأت بالانطلاق من بغداد إلى بيروت عبر الحدود السورية".

وأوضح أن "بغداد أرسلت 20 طنا من المواد الطبية والصحية إلى لبنان".

وخلف انفجار بيروت، وفق حصيلة رسمية غير نهائية، ما لا يقل عن 135 قتيلا ونحو خمسة آلاف جريح وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل، مع خسائر تراوح من 10 إلى 15 مليار دولار.

وتزيد هذه الخسائر من معاناة لبنان، الذي يعيش أزمة اقتصادية غير مسبوقة، ومديونية تزيد على 92 مليار دولار، أي 170 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، في أحد أكبر أعباء الديون في العالم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.