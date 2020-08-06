انفجار بيروت.. مقتل 3 مصريين وإصابة 5 سودانيين

عادل عبد الرحيم / الخليج 365

أسفر الانفجار الذي وقع في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، عن مقتل 3 مصريين وإصابة 5 سودانيين، بحسب مصدرين رسميين في البلدين.

وأعلنت السفارة المصرية في لبنان، في بيان الأربعاء، وفاة مواطن جراء انفجار بيروت، يدعي رشدي الجمل.

ويعد الجمل، الثالث الذي يلقى حتفه جراء الانفجار، بعد بيانين سابقين من السفارة، يفيدان بوفاة مصريين اثنين أيضا إثر الحادث، هما علي شحاتة وإبراهيم أبو قصبه، دون تفاصيل أكثر.

وفي سياق متصل، أعلن سفير الخرطوم في لبنان علي الصادق، الأربعاء، إصابة 5 سودانيين على خلفية انفجار بيروت، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

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وأضاف الصادق، أن المصابين الخمسة "تلقوا العلاج اللازم وغادروا إلى منازلهم".

وأكد أن "أعضاء الجالية بخير ولا حالات وفاة بينهم".

وأشار إلى أن عدد أعضاء الجالية السودانية في لبنان يقدر بحوالي 4 آلاف، يقيم من بينهم حوالي 300 إلى 400 في بيروت.

وقضت العاصمة اللبنانية، الثلاثاء، ليلة دامية جراء وقوع انفجار ضخم في مرفأ بيروت.

وأسقط انفجار في أحد مستودعات المرفأ، الثلاثاء، 135 قتيلا ونحو 5 آلاف جريح، إضافة إلى عشرات المفقودين تحت الأنقاض (حصيلة غير نهائية)، بجانب دمار مادي هائل، وفق وزير الصحة حمد حسن.

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