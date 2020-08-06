تركيا تعزي اليمن في ضحايا كارثة السيول

أنقرة / الخليج 365

قدمت وزارة الخارجية التركية، تعازيها إلى اليمن في ضحايا كارثة السيول التي اجتاحت منطقة مأرب وسط البلاد.

وقالت الوزارة في رسالة عزاء نشرتها الأربعاء، "تلقينا ببالغ الأسى نبأ وقوع خسائر في الأرواح بسبب كارثة الفيضانات التي تسببت بأضرار جسيمة في منطقة مأرب باليمن، الذي يواجه أصلا كارثة إنسانية في الوقت الحاضر".

وأضافت "نسأل الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ونقدم التعازي للشعب اليمني الصديق والشقيق، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

ولقي عشرات الأشخاص حتفهم، خلال الأسبوعين الماضيين، جراء سيول ضربت محافظات يمنية عديدة، فيما تضررت آلاف الأسر ودُمرت آلاف المنازل، وجرفت المياه مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وفق تقديرات رسمية.

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