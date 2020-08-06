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شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة أسرة إثر انهيار منزل في داير بني مالك جراء السيول (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نجت أسرة بفضل الله، إثر انهيار منزل في داير بني مالك بمنطقة جازان، جراء الأمطار والسيول التي شهدتها المنطقة.
وفي التفاصيل، تسببت قوة جريان وادي ضمد بالسارة ليلة عيد الأضحى في انهيار المبنى الذي كان يقع على حافته، فيما باشرت الجهات المعنية والدفاع المدني الحادث على الفور.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور، وثقوا من خلالها تأثير الأمطار والسيول على المنزل والتي تسببت في انهياره.
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