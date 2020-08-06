شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج المرحلة الأولى للمتقدمين بـ«كلية الملك خالد العسكرية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الحرس الوطني ممثلة في لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية نتائج المرحلة الأولي للمتقدمين للعام المقبل 1442 هـ. وأوضحت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية، عن نتائج المرحلة الأولى للمتقدمين من حملة الشهادة الجامعية للعام الدراسي 1442 هـ. وأوضحت وزارة الحرس الوطني، أنه يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال الرابط التالي (اضغــط هــنا).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعلان نتائج المرحلة الأولى للمتقدمين بـ«كلية الملك خالد العسكرية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.