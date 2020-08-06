حقيقة إضاءة الأهرامات بألوان علم لبنان عقب انفجار مرفأ بيروت

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، هذا الخبر غير صحيح. وأرفقت بعض المنشورات بصور تبدو فيها الأهرامات مضاءة بألوان العلم اللبناني. وقال مصدر في وزارة الآثار المصرية لوكالة الأنباء الفرنسية إنه "لا صحة لهذا الخبر". يذكر أن الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إما متلاعب بها أو قديمة وتم التقاطها تحديدا في عام 2015 تضامنا مع ضحايا سقطوا بتفجيرات في بيروت تبناها تنظيم "داعش" الإرهابي.

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