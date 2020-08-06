شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الإعلامية اللبنانية ابتسام غنيم فى تفجيرات بيروت.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الإعلامية اللبنانية، نضال الأحمدية، إصابة الإعلامية إبتسام غنيم، في التفجيرات التي هزت العاصمة "بيروت" الثلاثاء، حيث شاركت نضال الأحمدية متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة معلقة عليها: "الزميلة الحبيبة إبتسام غنيم سلامة قلبك وقلب كل لبنان".



إصابة ابتسام غنيم

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام لبنانية، إصابة الإعلامية ابتسام غنيم أثناء مرورها بسيارتها قرب موقع التفجيرات التي هزت العاصمة بيروت، فيما انتشرت صورا لها والدماء تسيل من جسدها.



إصابة ابتسام غنيم

وتسببت التفجيرات التي وقعت في العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، في مصرع العشرات وإصابة الآلاف بجروح، فيما أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، الأربعاء، الحداد الوطني العام في ضوء الانفجار المدمر الذي وقع أمس بميناء بيروت البحري.

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وفي وقت سابق، قال محافظ بيروت في مقابلة مع تلفزيون الحدث، إجمالي الخسائر الناجمة عن انفجار بيروت قد تتراوح بين 10 و15 مليار دولار.

قال محافظ بيروت في مقابلة أجرتها معه قناة الحدث التلفزيونية، اليوم الأربعاء، إن إجمالي الخسائر الناجمة عن انفجار الرابع من أغسطس آب في بيروت قد تتراوح بين 10 و15 مليار دولار، موضحا أن الرقم يشمل الخسائر المباشرة وغير المباشرة ذات الصلة بالتجارة.

وأضاف المحافظ أيضا إن الكميات المتاحة من القمح محدودة في الوقت الراهن وعبر عن اعتقاده بأن لبنان قد يواجه أزمة ما لم يتدخل المجتمع الدولي.