شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: مقتل 4 إرهابيين بضربة جوية للتحالف فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، مقتل أربعة إرهابيين بضربة جوية للتحالف الدولي في كركوك، وذكرت الخلية - في بيان تلقته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - أن طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع كركوك، أسفرت عن مقتل أربعة إرهابيين. وأضافت أن الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية خرجت بعد تنفيذ هذه الضربة وعثرت على وكر يحتوي على 20 عبوة ناسفة جاهزة للتفجير.

وبحسب المعلومات فإن العناصر الإرهابية كانت تقوم بإعداد هذه العبوات لاستخدامها ضد المدنيين والقوات الأمنية.

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