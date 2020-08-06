قائد الجيش اللبنانى يستنفر الجهاز الطبى العسكرى للتعامل مع تداعيات انفجار بيروت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون، الجهاز الطبي التابع للقوات المسلحة اللبنانية، بالاستنفار لمواكبة عمليات الإسعاف وتقديم المساعدة الطبية اللازمة واستيعاب المصابين فى حادث الانفجار المدمر الذى وقع أمس بميناء بيروت البحرى، وأسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى وتضرر منشآت العاصمة اللبنانية وأبنيتها بشكل بالغ. وفي سياق متصل، دعت قيادة الجيش، كافة المواطنين اللبنانيين إلى إخلاء منطقة ميناء بيروت البحري، تسهيلا لعمليات الإنقاذ ورفع الحطام والركام الناجم عن الانفجار.

كما طلبت قيادة الجيش من أصحاب المنازل والممتلكات الواقعة في المنطقة المحيطة بالانفجار، التقيد بالإجراءات المتخذة والتعاون مع القوى الأمنية المنتشرة في المكان.

وحذر الجيش اللبناني، جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، من استخدام طائرات التصوير الجوي من دون طيار (درونز) في مدينة بيروت بكاملها، باعتبار أن هذه الطائرات تؤثر سلبا على حركة الطائرات المروحية التي تساهم في إخماد الحرائق والمساعدة في أعمال الإغاثة.

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