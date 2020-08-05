شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 7 مواقع لتحويل صيغ الملفات بدون برامج أو تطبيقات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نصح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، باستخدام بعض المواقع الموثوقة لتحويل صيغ ملفات بدون برامج أو تطبيقات.
وقا الحمادي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إذا احتجت تحول صيغ ملفات بدون برامج أو تطبيقات، فهذه أفضل 7 خدمات لتحويل أغلب أنواع الصيغ:
https://online-convert.com
أو
http://convertfiles.com
أو
https://convertio.co
أو
http://zamzar.com
أو
http://filezigzag.com
أو
https://freefileconvert.com
أو
https://file-converter-online.com
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