أثارت ضجة... هل قال نتنياهو هذه التصريحات بعد انفجار بيروت؟

أفادت وكالة "فرانس برس"، مساء اليوم الأربعاء، بأن وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت تصريحا لنتنياهو بعد وقت قصير من الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت، يتحدث فيه عن "َضرب من يستهدف" إسرائيل على أنه تعليق على الانفجار وإعلان المسؤولية عنه.

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وأوضحت الوكالة أن نتنياهو قال هذا التصريح قبل الانفجار، في سياق التوتر مع "حزب الله" اللبناني، في الآونة الأخيرة، وليس تعليقا على ما جرى في مرفأ بيروت.

ونوهت إلى أن بعض المنشورات أرفقت تصريحات نتنياهو بصور عن دمار الانفجار في لبنان، بما يوحي بأن التصريح جاء تعليقا عليه، حتى أن من بين تلك المنشورات من أرفق خبرا شبكة "سكاي نيوز"، بشأن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأشارت الوكالة إلى أن تصريح نتنياهو قد نقلته "سكاي نيوز" قبل الانفجار في بيروت، مؤكدة بحسب صحافيي مكتبها في القدس، بأن كلام نتنياهو جاء قبل ساعات من الانفجار، تعقيبا على التوتّر مع حزب الله في الآونة الأخيرة، وتعليقا على شن إسرائيل غارات على جنوب سوريا إثر إحباطها عملية زرع عبوات ناسفة قرب الحدود في مرتفعات الجولان المحتلّ.