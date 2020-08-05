السيطرة على حريق هائل في أحد أسواق السعودية... فيديو

واستمر اندلاع الحريق لساعات، وساهم عدد من المواطنين في دعم الدفاع المدني بصهاريج المياه الخاصة بهم، بحسب صحيفة "سبق".

وأوضح الدفاع المدني أنه لم تكن هناك إصابات في الأرواح، ونجم عن الحريق تلفيات في عدد من شاحنات الأعلاف.

ويعد هذا الحريق الثاني في أحد الأسواق الكبيرة على مستوى منطقة الرياض.