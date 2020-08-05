واستمر اندلاع الحريق لساعات، وساهم عدد من المواطنين في دعم الدفاع المدني بصهاريج المياه الخاصة بهم، بحسب صحيفة "سبق".
وأوضح الدفاع المدني أنه لم تكن هناك إصابات في الأرواح، ونجم عن الحريق تلفيات في عدد من شاحنات الأعلاف.
ويعد هذا الحريق الثاني في أحد الأسواق الكبيرة على مستوى منطقة الرياض.
كانت هذه تفاصيل خبر السيطرة على حريق هائل في أحد أسواق السعودية... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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