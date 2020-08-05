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لحظة إنقاذ طفلة من تحت الأنقاض بعد 24 ساعة من انفجار بيروت.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول مستخدمو موقع تويتر "فيديو" لحظة انتشال طفلة من تحت الأنقاض بالعاصمة اللبنانية بيروت بعد 24 ساعة من الانفجار الضخم الذى وقع بمرفأ بيروت وسط لبنان أمس.

وظهر رجال الدفاع المدنى والمواطنين وهو ينتشلون الطفلة من تحت الركام الذى أحدثه موجه الانفجار الضخم الذى تسببت في مصرع العشرات وإصابة الآلاف بجروح.  

لحظة انتشال طفلة على قيد الحياة بعد 24 ساعة من انفجار بيروت (1)

يشار إلى أن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، الأربعاء، أعلن الحداد الوطنى العام في ضوء الانفجار المدمر الذي وقع أمس بميناء بيروت البحري.

لحظة انتشال طفلة على قيد الحياة بعد 24 ساعة من انفجار بيروت (3)

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وفي وقت سابق، قال محافظ بيروت، في مقابلة مع قناة الحدث: "إجمالي الخسائر الناجمة عن انفجار بيروت قد تتراوح بين 10 و15 مليار دولار".

لحظة انتشال طفلة على قيد الحياة بعد 24 ساعة من انفجار بيروت (2)

وقال محافظ بيروت فى مقابلة أجرتها معه قناة الحدث التليفزيونية، الأربعاء، إن إجمالى الخسائر الناجمة عن انفجار الرابع من أغسطس آب في بيروت قد تتراوح بين 10 و15 مليار دولار، موضحا أن الرقم يشمل الخسائر المباشرة وغير المباشرة ذات الصلة بالتجارة.

وأضاف المحافظ أيضا إن الكميات المتاحة من القمح محدودة في الوقت الراهن وعبر عن اعتقاده بأن لبنان قد يواجه أزمة ما لم يتدخل المجتمع الدولى.

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