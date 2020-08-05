شكرا لقرائتكم خبر عن وفد عراقى: بغداد ستقدم لبيروت مساعدات فى صورة إمدادات وقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد بيان للحكومة اللبنانية أن وفدا عراقيا برئاسة وزير النفط العراقى اجتمع مع رئيس الوزراء اللبنانى حسان دياب اليوم الأربعاء وأبلغه بأن بغداد ستقدم لبيروت مساعدات فى صورة إمدادات وقود بعد الانفجار الذى وقع أمس الثلاثاء.

وقالت وسائل الإعلام اللبنانية إن كمية من القمح ستصل يوم الجمعة من العراق كمساعدة بعد الانفجار الذى تسبب فى افتقار العاصمة اللبنانية للقمح وفقا لما ذكره محافظ بيروت.

من جانبه أكد رئيس الحكومة اللبنانية، أن لجنة تحقيق ستعلن نتائجها خلال 48 ساعة، فى حادث انفجار مرفأ بيروت، وذلك وفقا لفضائية العربية.

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وأعلنت المستشفيات اللبنانية، حالة الطوارئ القصوى ، بعد الانفجار الذى شهدته منطقة الميناء البحرى فى العاصمة اللبنانية بيروت.

واستقبلت المستشفيات عدد كبير من المصابين الذين تعرضوا لإصابات بالغة إثر الانفجار، مما استدعى لرفع حالة الطوارئ واستدعاء جميع الأطباء.

وظهر عدد كبير من المصابين أثناء دخولهم للمستشفيات لتلقى العلاج من الإصابات، فى صور متداولة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة لتظهر مدى الفوضى التى تشهدها المنطقة.