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شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق السوق الشعبى فى عجمان..والإمارات: لا خسائر بالأرواح..صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت فرق الدفاع المدني في عجمان بالإمارات بالتنسيق مع الدفاع المدني في دبي والشارقة وأم القيوين، في السيطرة على الحريق الذي شب، في السوق الشعبي بعجمان، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر بالأرواح.
الحريق
وبدأت عملية التبريد في موقع الحادث، وذكر مصدر بالدفاع المدني أنه تم إجلاء العاملين في السوق بأمان، حيث لم تُسجل أي إصابات، حسبما أفادت صحيفة "البيان" الإماراتية.
جانب من الحريق
من جانبه، قال قائد عام شرطة عجمان، اللواء سلطان بن عبدالله النعيمي، غن وحدات الدفاع المدني و25 سيارة تابعة لشرطة الإمارة والاسعاف الوطني انقلت في زمن قياسي بلغ 3 دقائق إلى مكان الحادثة، ما ساهم في عدم تسجيل خسائر بالأرواح والحيلولة دون انتقال الحريق إلى المباني المجاورة، مشيراً إلى أن السوق مغلق منذ 4 أشهر بسبب الأوضاع الراهنة الناتجة عن جائحة كورونا.
وأضاف أن الفرق المختصة بدأت بإجراء التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق والوقوف على أسبابه.
حريق سوق عجمان
حريق سوق في الامارات
حريق
سوق عجمان
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