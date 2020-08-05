شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بيروت: إجمالى الخسائر الناجمة عن الانفجار تتراوح بين 10 و 15 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محافظ بيروت في مقابلة مع تلفزيون الحدث، إجمالي الخسائر الناجمة عن انفجار بيروت قد تتراوح بين 10 و 15 مليار دولار .

قال محافظ بيروت في مقابلة أجرتها معه قناة الحدث التلفزيونية، اليوم الأربعاء، إن إجمالي الخسائر الناجمة عن انفجار الرابع من أغسطس آب في بيروت قد تتراوح بين 10 و 15 مليار دولار، موضحا أن الرقم يشمل الخسائر المباشرة وغير المباشرة ذات الصلة بالتجارة.

وقال المحافظ أيضا إن الكميات المتاحة من القمح محدودة في الوقت الراهن وعبر عن اعتقاده بأن‭‭ ‬‬ لبنان قد يواجه أزمة ما لم يتدخل المجتمع الدولي.