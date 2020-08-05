شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بيروت: إجمالى الخسائر الناجمة عن الانفجار تتراوح بين 10 و 15 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محافظ بيروت في مقابلة مع تلفزيون الحدث، إجمالي الخسائر الناجمة عن انفجار بيروت قد تتراوح بين 10 و 15 مليار دولار .
قال محافظ بيروت في مقابلة أجرتها معه قناة الحدث التلفزيونية، اليوم الأربعاء، إن إجمالي الخسائر الناجمة عن انفجار الرابع من أغسطس آب في بيروت قد تتراوح بين 10 و 15 مليار دولار، موضحا أن الرقم يشمل الخسائر المباشرة وغير المباشرة ذات الصلة بالتجارة.
وقال المحافظ أيضا إن الكميات المتاحة من القمح محدودة في الوقت الراهن وعبر عن اعتقاده بأن لبنان قد يواجه أزمة ما لم يتدخل المجتمع الدولي.
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