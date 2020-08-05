شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة اللبنانية يعلن الحداد العام فى البلاد على خلفية انفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، اليوم الأربعاء، الحداد الوطني العام في ضوء الانفجار المدمر الذي وقع أمس بميناء بيروت البحري وأسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى وتضرر منشآت العاصمة اللبنانية وأبنيتها بشكل بالغ. جاء ذلك في مذكر أصدرها رئيس الحكومة تضمنت إغلاق جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات لمدة 3 أيام اعتبارًا من اليوم الأربعاء، وأن تُنكس الأعلام على جميع الإدارات والمؤسسات العامة وجميع السفارات اللبنانية في الخارج، مع تعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع هذه الواقعة الأليمة.

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