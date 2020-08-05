شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة ظهور أناس يطيرون في انفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، لقطة من انفجار مرفأ بيروت، وزعم مستخدمو السوشيال ميديا وجود "اشخاص يطيرون" في دائرة من شدة انفجار المرفأ.

في غضون ذلك، أكدت صحيفة النهار اللبنانية، أن هذه المزاعم خاطئة، وما يُشاهد في الصورة هو سرب طيور كان يحلق لحظة التقاط الحدث.

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قالت صحيفة النهاراللبنانية، إنها لجأت لاستخدام تقنية المكبّر، بالتركيز على الاشكال الصغيرة السوداء التي احيطت بدائرة، يتبين ان هذه الاشياء مجرد سرب طيور كان يحلق في الارجاء، لحظة التقاط الصورة، وفقا لما توصل اليه خبير في التصوير سألت رأيه "النهار".