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حقيقة ظهور أناس يطيرون في انفجار بيروت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، لقطة من انفجار مرفأ بيروت، وزعم مستخدمو السوشيال ميديا وجود "اشخاص يطيرون" في دائرة من شدة انفجار المرفأ.

 

في غضون ذلك، أكدت صحيفة النهار اللبنانية، أن هذه المزاعم خاطئة، وما يُشاهد في الصورة هو سرب طيور كان يحلق لحظة التقاط الحدث.

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قالت صحيفة النهاراللبنانية، إنها لجأت لاستخدام تقنية المكبّر، بالتركيز على الاشكال الصغيرة السوداء التي احيطت بدائرة، يتبين ان هذه الاشياء مجرد سرب طيور كان يحلق في الارجاء، لحظة التقاط الصورة، وفقا لما توصل اليه خبير في التصوير سألت رأيه "النهار".


انفجار بيروت

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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