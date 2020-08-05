شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولى: مستعدون للمساعدة فى تمويل من أجل تعافى لبنان بعد الانفجار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مجموعة البنك الدولى، اليوم الأربعاء، إنها مستعدة لإجراء تقييم لأضرار وحاجات لبنان بعد الانفجار الذى دمر مرفأ بيروت، والعمل مع شركاء لبنان لتعبئة تمويل عام وخاص لإعادة الإعمار والتعافي.
وقال البنك الدولى فى بيان إنه "سيكون على استعداد أيضا لإعادة برمجة الموارد الحالية واستكشاف تمويل إضافى لدعم إعادة بناء الحياة ومصادر الرزق للناس الذين تأثروا بهذه الكارثة."
أعرب ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي عن تعاطفه العميق، وجميع العاملين بمجموعة البنك الدولي بالكامل، مع جميع المتضررين من انفجار بيروت.
فيما قال فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقي: " أتقدم بإسمي ونيابة عن فريق البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأحر التعازي لكل ضحايا الإنفجار المروع في بيروت.
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