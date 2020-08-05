شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار ملك البحرين عن انفجار بيروت: لبنان يتنفس وإن اطبقت على خناقه العصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق مستشار ملك البحرين للشئون الدبلوماسية وزير الخارجية السابق، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، على انفجار بيروت عبر حسابه بموقع تويتر، قائلاً: "لبنان يتنفس وإن اطبقت على خناقه العصابات، لبنان صامد وإن جثا على ركبتيه، إنه الصبر الجميل، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا".



خالد بن أحمد عبر حسابه بموقع تويتر

وتسببت التفجيرات التي وقعت في العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، في مصرع العشرات وإصابة الآلاف بجروح، فيما أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، الأربعاء، الحداد الوطني العام في ضوء الانفجار المدمر الذي وقع أمس بميناء بيروت البحري.

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وفي وقت سابق، قال محافظ بيروت في مقابلة مع قناة الحدث: "إجمالي الخسائر الناجمة عن انفجار بيروت قد تتراوح بين 10 و15 مليار دولار".

وقال محافظ بيروت في مقابلة أجرتها معه قناة الحدث التليفزيونية، اليوم الأربعاء، إن إجمالى الخسائر الناجمة عن انفجار الرابع من أغسطس آب في بيروت قد تتراوح بين 10 و15 مليار دولار، موضحا أن الرقم يشمل الخسائر المباشرة وغير المباشرة ذات الصلة بالتجارة.

وأضاف المحافظ أيضا إن الكميات المتاحة من القمح محدودة في الوقت الراهن وعبر عن اعتقاده بأن لبنان قد يواجه أزمة ما لم يتدخل المجتمع الدولى.