شكرا لقرائتكم خبر عن موسم الكوارث.. حريق ضخم في الإمارات بعد انفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت إمارة عجمان فى دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم، حريقًا ضخمًا فى سوق شعبى، في المنطقة الصناعية الجديدة، وذكرت وسائل الإعلام الإماراتية، أن فرق الدفاع المدني بعجمان تكافح الحريق حتى تمنع امتداده.

فى هذا الفيديو، نتعرف معا على تفاصيل الحريق الضخم الذى اندلع فى سوق شعبى فى إمارة عجمان، بدولة الإمارات.