شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى السعودى يسيطر على حريق كبير بحفر الباطن.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وسائل إعلام سعودية، أن قوات الدفاع المدنى بالمملكة استطاعت السيطرة على حريق ضخم اندلع أمس الثلاثاء، فى سوق الأعلاف بمحافظة حفر الباطن. وأوضحت صحيفة "المرصد" السعودية، أنه وبحسب معلومات أولية فقد طال الحريق أكثر من 10 شاحنات محملة بالأعلاف. Advertisements

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