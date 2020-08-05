خامنئي يتضامن مع الشعب اللبناني بعد انفجار بيروت

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، عن تضامنه مع الشعب اللبناني على خلفية الانفجار الذي هز بيروت وسقط فيه عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

وأفادت روسيا اليوم، أن خامنئي غرد عبر "تويتر" قائلًا: "نتضامن ونقف إلى جانب الشعب اللبناني العزيز، في الكارثة المؤلمة لانفجار مرفأ بيروت التي أدت إلى مقتل وإصابة عدد كبير من المواطنين والكثير من الخسائر".

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وأضاف: "ندعوهم إلى التحلي بالصبر على الحادثة، ومقابل هذه الحادثة ستكون بطاقة ذهبية يفتخر بها لبنان".