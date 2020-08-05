فوكس نيوز: أحد أفراد العائلة الحاكمة فى قطر متورط بتمرير سلاح لحزب الله

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن فوكس نيوز، أكدت بأن أحد أفراد العائلة الحاكمة في قطر متورط بتمرير سلاح لحزب الله، كما أن تفجيرات بيروت سببها حزب الله.

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