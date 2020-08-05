شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان تسجل 355 إصابة جديدة بكورونا في الـ48 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، تسجيل 355 إصابة جديدة بكورونا في الـ48 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 197 إصابة محلية و12 بين الوافدين يوم أمس، أمّا اليوم 134 إصابة محلية و 12 بين الوافدين.
كما أعلنت تسجيل 3 وفيات بالفيروس أيضاً، حسبما نشرت صحيفة النهار اللبنانية.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة اللبنانية، لم تصدر أمس الثلاثاء، بيانها اليومي، جرّاء الانفجار الضخم الذي هزّ بيروت.
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