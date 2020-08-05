شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمة الكويتى يرفض مشروع قانون بشأن معالجة آثار كورونا على سوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مجلس الأمة الكویتى فى جلسته التكمیلیة، الیوم الأربعاء، مشروع القانون بشأن معالجة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا المستجد (كوفید 19) على سوق العمل في مداولته الأولى، وجاءت نتیجة التصویت على مشروع القانون برفض 34 عضوا وموافقة 13 عضوا وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددھم 48 عضوا، وفقا للحساب الرسمي للمجلس على "تويتر".

وكان مجلس الأمة ناقش في جلسته تقریر لجنة الشؤون الصحیة والاجتماعیة العمل البرلمانیة عن مشروع القانون بشأن (معالجة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا على سوق العمل لتنظیم الحالة الاستثنائیة التي تمر بھا البلاد بغیة إیجاد شكل من أشكال المرونة في العلاقات التعاقدیة العمالیة).

ورفع رئیس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم الجلسة العادیة على أن تعقد الجلسة العادیة المقبلة في تاریخ 18 أغسطس.