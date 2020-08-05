شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل انفجار بكوريا الشمالية تسبب فى مقتل وإصابة العشرات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وسائل إعلام أجنبية مقطع فيديو قالت إنه لانفجار أضاء سماء مدينة حدودية في كوريا الشمالية، فيما يعتقد أن تسرب غاز على ما يبدو تسبب في انفجار قاتل يوم الاثنين.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العالمية "رويترز" فإن هذا الفيديو نشرته صحيفة "ديلي إن كيه" التي تتخذ من سيول مقرًا لها وتهتم بالشأن الشمالي، مبينة أن مقاطع الفيديو نشرتها أيضا وكالة الأنباء الدولية "أسوشيتد برس"، كما أوردت وسائل إعلام جنوبية أخبارًا حول الحادث عن مصادر لم تسمها.

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انفجار في كوريا الشمالية (1)

صحيفة "ديلي إن كيه" التي تتخذ من سيول مقرًا لها نقلت عن مصدر داخل كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، قوله إن: "ما يصل إلى 15 شخصًا لقوا حتفهم في الانفجار وأدى إلى نشوب حريق في منزل في هييسان بمقاطعة يانجانج"، مضيفا: "دمر الانفجار قسمًا كاملًا من منازل هارمونيكا. لم يبق شيء ذو قيمة على الإطلاق داخلها، وسقط عشرات الجرحى من جراء الانفجار".



انفجار في كوريا الشمالية (2)

وأشار وكيل سفر في بلدة تشانغباي الحدودية الصينية إلى أنه شاهد الانفجار وقام بتصوير مقطع فيديو له، لكنه لا يعرف السبب، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.



انفجار في كوريا الشمالية (3)

وأظهر مقطع فيديو اندلاع حريق ضخم تتخلله انفجارات عديدة أدت إلى انبعاث الدخان وأعمدة اللهب في سماء كوريا الشمالية، إلا أن وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية لم تذكر شيئا عن الحادث.