شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النفط العراقى: أرسلنا 20 طنا من المساعدات إلى لبنان وسنوفر احتياجاته من الوقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، أن بلاده أرسلت 20 طنا من المساعدات الطبية والصحية إلى لبنان، فضلا عن أن شحنات الوقود انطلقت بالفعل من بغداد متوجهة إلى بيروت، وذلك لمعاونة لبنان ودعمه في مواجهة تداعيات الانفجار المدمر الذي وقع أمس في الميناء البحري للعاصمة، جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها وزير النفط العراقي، والذي ترأس وفدا من مسئولي بلاده توجه إلى لبنان لإبداء الدعم والمساندة، والتقى مساء اليوم مع رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب.



وقال الوزير عبد الجبار: "جئنا من وزارتي النفط والصحة في العراق، واصطحبنا فريقا من الأطباء في الجراحة العامة والتخصصية، مع مساعدات بلغت 20 طنا من المواد الطبية والصحية، تعبيرا عن مشاركة العراق للآلام التي يعاني منها لبنان الشقيق في هذه الحادثة الأخيرة".



وأضاف: "تلتزم الحكومة العراقية أن تكون شريكة للبنان في هذه المحنة. لذا بدأت قوافل الوقود بالانطلاق من بغداد إلى بيروت عبر الحدود السورية".. مشيرا إلى أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وعد الحكومة اللبنانية بتوفير احتياجاتها من الوقود، وأن بلاده ستكون خير عون وسند للحكومة اللبنانية.



وأشار إلى أن الطاقم الطبي العراقي سيبقى في بيروت إلى حين يأذن له الجانب اللبناني بالعودة، كما أن المساعدات الطبية ستبقى متوفرة.