شكرا لقرائتكم خبر عن عضو سابق بمجلس النواب اللبنانى: تفجير بيروت كارثة بكل المقايس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عضو مجلس النواب اللبناني السابق عن كتلة "تيار المستقبل"، خالد زهرمان، إن ما حدث أمس في العاصمة بيروت كارثة بكل المقايس، نظراً لحجم الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت.

وأضاف خالد زهرمان، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن كل المعطيات المتوفرة حتى الآن تشير إلى أن هناك مستودعا لمادة نترات الأمونيوم، كانت مخزنة على مرفأ بيروت ووقع الانفجار بها، دون توفر أي معلومات حول كيف حدث ذلك.

وأشار إلى أن هذه المادة لا تنفجر ذاتياً وإنما لا بد من توافر عوامل خاصة تساعد على عملية الانفجار، مضيفا أن هناك حديثا يدور حول قصف إسرائيلي لمستودع تابع لحزب الله على المرفأ.

ولفت خالد زهرمان إلى أن اللبنانيين ينتظرون من الحكومة إجابات حول كل الاحتمالات والنظريات المطروحة حول سبب الانفجار.