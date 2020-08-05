شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شاب لبناني يرفض المساعدات من قطر وتركيا وإيران بعد حادثة تفجير بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في فيديو متداول رفض شاب لبنانى أي مساعدات من دول قطر وتركيا وإيران، موضحا أنها لا تذهب إلى الشعب اللبناني التى عادة ما يكون لها دورا فى دعم الإرهاب وترسل إلى ضرر الشعوب، على النقيض من المعونات من دول الربيع العربى التى وصلت بالفعل إلى بيروت.

وقال الشاب من خلال الفيديوالمتداول على موقع تويتر:"في ظل تلك الأحداث خطرت إلى أن أول من عرضت بالمساعدة هو القطريين والإيرانيين والأتراك طبعا بصورة شكلية، على جانب أخر فإن المستشفيات السعودية والمساعدات الإماراتية وصلت إلى الشعب".

وأضاف:" ولكن الشاهد في الموضوع من يتذكر المساعدات القطرية، متذكرين في الصومال كيف توصل الشاحنات بها أسلحة لصالح جماعة بوكو حرام، قطر ما تودى مساعدات إلى وجه الله، ولكن ترسلها لضرر الشعوب لكى تمول أي أرهاب فيها".





وأوضح: “ولماذا قطر ترسل وتساعد الحكومة اللبنانية المدعومة والممولة إيرانيا والكثير من عناصرها مرتميين فى أحضان المشروع المجوسى وما بتساعد الشعب اللبناني مثل السعودية والإمارات".

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وتابع:"أنا بلسان كل لبنانى شريف بقولكم شكرا ما بدناش مساعدتهكمـ اما إنتم إى مساعده منكم بتكون مسموه، يكفينا دول الرباعى العربى السعودية ومصر والإمارات والبحرين".

وفي وقت سابق، دعا رئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري، إلى إجراء تحقيق شفاف فى حادث الانفجار المدمر الذى وقع أمس بميناء بيروت البحرى وتسبب فى حدوث خسائر فادحة فى الأرواح والممتلكات العامة والخاصة بالعاصمة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الدول القادرة على مساعدة لبنان فى سبيل معرفة حقيقة ما حدث.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها الحريرى خلال جولة تفقدية أجراها وعدد من النواب عن تيار المستقبل ظهر اليوم فى ميناء بيروت، للوقوف على حجم الدمار والأضرار التى تسبب فيها الانفجار.