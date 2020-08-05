5 منظمات حقوقية: سيول اليمن "كارثة إنسانية غير مسبوقة"

عزيز الأحمدي/ الخليج 365

قالت 5 منظمات حقوقية، الأربعاء، إن اليمن يواجه "كارثة إنسانية غير مسبوقة" جراء سيول تضرب البلاد منذ نحو أسبوعين.

جاء ذلك في بيان مشترك لمنظمات "سام"، "دفاع"، "تمكين"، "المركز الأمريكي للعدالة" و"شبكة نساء من أجل اليمن".

ولقي عشرات الأشخاص حتفهم، خلال الأسبوعين الماضيين، جراء سيول ضربت محافظات يمنية عديدة، فيما تضررت آلاف الأسر ودُمرت آلاف المنازل، وجرفت المياه مساحة واسعة من الأراضي الزراعية، وفق تقديرات رسمية.

وقالت المنظمات إن "الصور الأولية، التي اطلعت عليها وتداولتها وسائل الإعلام، تؤكد أن اليمن يتعرض لكارثة إنسانية غير مسبوقة جراء السيول، ما يشكل عبئا إضافيا على المدنيين، ويفاقم الأزمة الإنسانية".

ويشهد اليمن، للعام السادس، حربا أسقطت ما لا يقل عن 70 ألف قتيل وجريح، وبات 80 بالمئة من السكان يعتمدون على مساعدات إنسانية للبقاء أحياء.

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وتحدثت المظمات عن "تقصير من سلطات الأمر الواقع في مناطق سيطرتها بصنعاء وعدن (الحوثيون والمجلس الانتقالي الجنوبي على الترتيب) في مواجهة الكارثة، نتيجة انشغالها بالقضايا السياسية وتسخير الموارد للجهد للعسكري".

وتابعت أنه "من الضروي في هذه الظروف تذكير التحالف العربي والأمم المتحدة بواجبهما الأخلاقي والقانوني تجاه معاناة الشعب اليمني، وضروة العمل على إنهاء الحرب والكوارث المتراكمة التي جعلت اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم".

ومنذ عام 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية، ضد الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ 2014.

فيما تنفق الإمارات، إحدى دول التحالف، أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية ومناوئة لقوات الحكومة الشرعية، منها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وناشدت المنظمات الحقوقية "المجتمع الدولي والإقليمي التحرك العاجل، وفق خطة إنقاذ، لدعم عمليات الإغاثة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.