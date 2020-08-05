أذربيجان.. مليون دولار لمتضرري انفجار بيروت

باكو/ الخليج 365

قررت أذربيجان، تقديم مساعدة مالية بقيمة مليون دولار لصالح المتضررين من انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.

وأفاد مراسل الخليج 365 أن رئيس حكومة أذربيجان، علي أسادوف، وقع على قرار بتقديم المبلغ إلى لبنان من صندوق التمويل الاحتياطي لموازنة الدولة 2020.

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وأضاف أن الرئيس إلهام علييف بعث ببرقية عزاء إلى نظيره اللبناني ميشال عون، أكد خلالها أن بلاده ستتضامن مع الشعب اللبناني في هذه الأيام الصعبة.

وشهد مرفأ بيروت، مساء الثلاثاء، انفجارا هائلا أدى إلى سقوط 135 قتيلا ونحو 5 آلاف جريح في حصيلة أولية، وألحق دمارا في منطقة واسعة من العاصمة اللبنانية.

وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، الأربعاء يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار، فيما اعتبر مجلس الدفاع الأعلى، بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.