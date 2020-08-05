لبنان.. استئناف العمل في المصارف الخميس

جعفر قاسم/الخليج 365

أعلن مصرف لبنان (البنك المركزي)، الأربعاء، استئناف العمل في الجهاز المصرفي اعتبارا من غد الخميس، بعد توقف ليوم واحد إثر الانفجار في مرفأ بيروت.

وقال مصرف لبنان في بيان "بعد الفاجعة الأليمة التي ألمت بلبنان، وخاصة العاصمة بيروت، يتقدم مصرف لبنان بالتعازي من الشعب اللبناني، ويعلن إعادة فتح أبوابه ابتداء من يوم غد الخميس في 6 آب (أغسطس) 2020".

وأضاف المركزي اللبناني في بيانه "بعد التشاور مع رئيس جمعية المصارف، ستعاود المصارف أيضا ممارسة عملها يوم غد (الخميس)".

وقال البيان إن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سيدعو إلى انعقاد المجلس المركزي للمصرف الخميس، أيضا، "لاتخاذ الإجراءات المناسبة".

وأغلقت المصارف اللبنانية أبوابها الأربعاء، بعد بعد ليلة دامية إثر انفجار في مرفأ بيروت هز العاصمة اللبنانية وخلف دمارا واسعا، وأوقع 135 قتيلا ونحو 5 آلاف جريح في حصيلة غير نهائية.

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