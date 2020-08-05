بومبيو يعزي دياب في ضحايا انفجار بيروت

واشنطن / الخليج 365



قدم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تعازيه لرئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، في ضحايا انفجار مرفأ بيروت، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب الشعب اللبناني.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بومبيو مع دياب، الأربعاء، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.



وعقب الاتصال، قال بومبيو في تغريدة على تويتر: "تكلمت مع رئيس الوزراء اللبناني دياب صباح اليوم لنقل تعازيّ جراء الانفجار الرهيب في بيروت".



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وأضاف: "الولايات المتحدة تقف بجانب الشعب اللبناني، وستظل وفية بوعدها بالمساعدة بعد هذا الحدث الفظيع".

وأسقط انفجار في أحد مستودعات المرفأ، الثلاثاء، 135 قتيلا ونحو 5 آلاف جريح، إضافة إلى عشرات المفقودين تحت الأنقاض (حصيلة غير نهائية)، بجانب دمار مادي هائل، وفق وزير الصحة حمد حسن، ومراسلي الخليج 365.

والثلاثاء، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء وقوع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أفادت تقديرات أولية بأن سببه هو انفجار مستودع كان يحوي "مواد شديدة التفجير".



وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، الأربعاء يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار، فيما اعتبر مجلس الدفاع الأعلى، بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.