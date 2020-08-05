العراق.. احتجاجات في النجف للكشف عن قتلة المتظاهرين

بغداد / علي جواد / الخليج 365

احتشد مئات المتظاهرين في محافظة النجف جنوبي العراق، الأربعاء، مطالبين الحكومة بالكشف عن قتلة المحتجين منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وإحالتهم إلى القضاء.

وقال نجم البهادلي أحد المتظاهرين، للأناضول، إن "مئات المتظاهرين وعائلات ضحايا الاحتجاجات في مدينة النجف (مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته) تظاهروا اليوم للمطالبة بالكشف عن المتورطين في قتل المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات أكتوبر الماضي".

وأوضح البهادلي، أن المتظاهرين رفعوا لافتات عليها عبارات من قبيل "دماء متظاهري النجف لن تذهب سدى وسنقتص من المجرمين"، و"الكاظمي أمام اختبار للكشف عن القتلة وإعلان انتماءاتهم".

وجاءت التظاهرة استجابة لدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من ذوي ضحايا الاحتجاجات.

وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي، مقتل 565 متظاهرا وعنصر أمن منذ أكتوبر الماضي، خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدن العراق المختلفة.

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وفي سياق متصل، التقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء، نحو 500 متظاهر قرب المنطقة الخضراء، في خطوة هي الأولى من نوعها.

وبث مكتب الكاظمي تسجيلا مصورا للقاء رئيس الوزراء مع المتظاهرين المعتصمين منذ شهرين، للمطالبة بفرص للتعيين في المؤسسات الحكومية.

وتعهد الكاظمي للمتظاهرين بإنهاء مشكلاتهم وتعيينهم على ملاك الوزارات الأمنية والخدمية مقابل إنهاء اعتصامهم.

وبدأ الحراك الشعبي بالعراق، أكتوبر الماضي، ونجح في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي.

ويضغط المحتجون على الكاظمي للإيفاء بتعهداته المتعلقة بتحسين الخدمات ومحاربة الفساد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.