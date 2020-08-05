تركيا.. فريق طبي إلى لبنان للمساعدة

أنقرة/الخليج 365

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة عزم بلاده إرسال فريق طبي يضم 20 من الأطباء والجراحين المتخصصين لعلاج المصابين جراء الانفجار في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.

وأعرب قوجة عن مشاطرته أحزان الشعب اللبناني عقب الانفجار الهائل في مرفأ بيروت، مقدما التعازي في الضحايا.

وذكرت وزارة الصحة التركية في بيان، الأربعاء، أن قوجه أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره اللبناني حمد حسن، قدم خلاله التعازي في ضحايا الانفجار.

ولفت قوجه أن طائرة تركية ستحمل مستلزمات طبية ومساعدات إنسانية إلى لبنان، بجانب الأدوية والمعدات اللازمة لمكافحة كورونا.

وأكد الوزير التركي أن تركيا بجانب لبنان عبر كل إمكانياتها المتاحة.

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وفي المقابل، قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، إن شعب بلاه سيتغلب على هذه الأيام العصيبة عبر الوحدة والتضامن.

وأعرب عن شكره لتركيا شعبا وحكومة على الدعم المقدم لبلاده.

وقضت العاصمة اللبنانية، الثلاثاء، ليلة دامية جراء وقوع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، ما أسفر وفق أرقام رسمية غير نهائية، عن سقوط 135 قتيلا ونحو 5 آلاف جريح، إضافة إلى عشرات المفقودين تحت الأنقاض.

وأفادت تقديرات أولية بأن سبب الحادث هو حريق وصل إلى مواد شديدة الانفجار (نترات الأمونيوم) تمت مصادرتها منذ عام 2014، وكانت مخزنة في أحد عنابر مرفأ بيروت.

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى، في وقت متأخر الثلاثاء، بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.