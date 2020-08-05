الجزائر تعلن إصابة اثنين من مواطنيها في انفجار بيروت

الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الخليج 365

أعلنت الجزائر، الأربعاء، تضرر مقري سفارتها، وإقامة سفيرها، وإصابة اثنين من مواطنيها في انفجار مرفأ بيروت.

وأكدت الخارجية الجزائرية في بيان، "إصابة مقر سفارتنا في بيروت وإقامة السفير بأضرار طفيفة جدا (تحطم زجاج بعض النوافذ)"، إلى جانب "منازل ومحلات تجارية تعود ملكيتها لثلاثة مواطنين جزائريين أصيبت بأضرار جسيمة".

ووفق المصدر نفسه، "تأكد لدينا اليوم إصابة مواطنين جزائريين اثنين بجروح طفيفة، ولم يتم التبليغ إلى حد الآن عن وجود أي مواطن جزائري آخر في أي من مستشفيات بيروت".

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والثلاثاء، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء وقوع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أوضحت تقديرات أولية أن سببه احتواء أحد مستودعات المرفأ "مواد شديدة الانفجار".

وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، الأربعاء يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار، فيما اعتبر مجلس الدفاع الأعلى، بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار.

وأعلن وزير الصحة حمد حسن، ارتفاع عدد ضحايا الانفجار إلى 135 قتيلا ونحو 5 آلاف جريح، إضافة إلى عشرات المفقودين تحت الأنقاض.

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