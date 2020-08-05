تركيا ترسل 400 طن من القمح خلال أيام إلى لبنان

أنقرة/ الخليج 365

أعلن وزير السياحة والثقافة التركي، محمد نوري أرصوي، الأربعاء، أن بلاده سترسل نحو 400 طن من القمح إلى لبنان عبر الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا".

وأوضح الوزير في تغريدة على تويتر أن الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت تسبب بتدمير معظم صوامع القمح في المرفأ.

وأضاف أن الرئيس رجب طيب أردوغان وجه بتقديم نحو 400 طن من القمح إلى لبنان بهدف تضميد جراحه.

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وبيّن أن كمية القمح سيتم تسليمها إلى لبنان عبر وكالة تيكا خلال أيام.

وقضت العاصمة اللبنانية، الثلاثاء، ليلة دامية جراء وقوع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، ما أسفر وفق أرقام رسمية غير نهائية، عن سقوط 135 قتيلا ونحو 5 آلاف جريح، إضافة إلى عشرات المفقودين تحت الأنقاض.



وأفادت تقديرات أولية بأن سبب الحادث هو حريق وصل إلى مواد شديدة الانفجار (نترات الأمونيوم) تمت مصادرتها منذ عام 2014، وكانت مخزنة في أحد عنابر مرفأ بيروت.



وأعلن مجلس الدفاع الأعلى، في وقت متأخر الثلاثاء، بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.