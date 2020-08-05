كورونا.. 17 إصابة في تونس و7 بالأردن

عواصم / عادل الثابتي - ليث الجنيدي / الخليج 365

أعلنت تونس، الأربعاء، تسجيل 17 إصابة جراء كورونا، فيما سجل الأردن 7 إصابات بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة التونسية في بيان، إنها سجلت 17 إصابة بكورونا، منها 15 حالة وافدة.



وأوضحت الوزارة، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 1.601، منها 51 وفاة، و1.233 حالة تعاف.



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وفي الأردن، قال وزير الصحة الأردني سعد جابر في مؤتمر صحفي، إن بلاده سجلت 7 إصابات بكورونا، مشيرا إلى أن 3 منها لوافدين من الخارج.



وأوضح الوزير، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الأردن وصل إلى 1.231 حالة توفي منها 11، فيما تماثلت للشفاء 1.177 حالة.



وعالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا، حتى مساء الأربعاء، 18 مليونا و 834 ألفا، توفي منهم أكثر من 707 آلاف، وتعافى ما يزيد على 12 مليونا و 24 ألفا، وفق موقع "worldometers" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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